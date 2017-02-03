Burcu Esmersoy o isimle yakalandı!
Aşk hayatı gündemden düşmeyen güzel sunucu Burcu Esmersoy, gittiği eğlence mekanında bir işadamı ile eğlendi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sunucu, sevgilisinin olmadığını söyledi.
Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Fenix'te bir işadamıyla eğlendi. Mekandan tek başına çıkan sunucu, kendisini almaya gelen araçla ilgili "Bir arkadaşımın arabası. Kendisi nezaketen beni eve göndermek istedi. Sevgilim yok" diye konuştu. Araç, güzel sunucuyu Levent'e bırakıp ardından Etiler'e dönüp işadamını aldı. İşadamı, gazetecileri görünce panikledi ve arabanın yönünü Bebek'e çevirip gazetecileri atlatmaya çalıştı.
Araç, Burcu Esmersoy'u bıraktıktan sonra geri dönüp işadamını da aldı.
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