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Burhan Sönmez yönetim kurulunda!

Burhan Sönmez yönetim kurulunda!.18711
  • Giriş : 16.01.2017 / 11:43:00

Burhan Sönmez, Uluslararası PEN Yönetim Kurulu'na girdi!

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Uluslararası PEN başkanı Jennifer Clement tarafından yapılan ve Türkiye’de ifade özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlara işaret edilen açıklamada Türkiye’den Burhan Sönmez’in Uluslararası PEN Yönetim Kurulu’na katıldığı belirtildi.

Romanları bugüne kadar yirmi dokuz dile çevrilen Burhan Sönmez, 100’den fazla ülkede temsilcilikleri bulunan PEN’in on iki kişilik yönetim kurulunda görev alacak.

Nobel ödüllü yazarlardan Mario Vargas Llosa’nın onursal başkanlığını, J.M. Coetzee ve Toni Morrison’ın da başkan yardımcılığını sürdürdüğü PEN, dünya genelinde edebiyatı destekleyici ve ifade özgürlüğünü teşvik edici çalışmalar sürdürmektedir.

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