Burnunu kıran vekilin adını verdi!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan skandal kavgada bazı milletvekilleri yaralanmıştı. Yaralılar içinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin kavgada kendisinin burnunu kıranın CHP'li vekil Niyazi Nefi Kara olduğunu açıkladı.
Şahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsattı. Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi" dedi.
Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kara, Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.
DİĞER HABERLER
Bakan: ABD konusunda Rusya ile anlaştık
Türkiye ve Rusya ile ilgili açıklama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi.
Erdoğan, burnu kırılan vekilin evinde
Meclis'te çıkan kavgada yaralanan AK Partili vekil için Erdoğan harekete geçti.
Davutoğlu: Gülen'i Türkiye'ye getirecektik
Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili önemli bilgiler verdi.
AK Partili Fatih Şahin'in burnu kırıldı!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Fatih Şahin'in burnu kırıldı.