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Burnunu kıran vekilin adını verdi!

Burnunu kıran vekilin adını verdi!.15900
  • Giriş : 13.01.2017 / 08:33:00

Meclis'te çıkan kavgalarda yaralanan AK Partili Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan skandal kavgada bazı milletvekilleri yaralanmıştı. Yaralılar içinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin kavgada kendisinin burnunu kıranın CHP'li vekil Niyazi Nefi Kara olduğunu açıkladı.

Şahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsattı. Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi" dedi.

Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kara, Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.

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