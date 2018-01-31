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Bursa'da 1'i komiser 4 polise FETÖ'den gözaltı!

Bursa'da 1'i komiser 4 polise FETÖ'den gözaltı!.14171
  • Giriş : 31.01.2018 / 15:04:00

FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'da operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bursa'da düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 1'i komiser 4 polis gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması dahilinde ihraç edilen ve açığa alınan polislere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 1’i komiser 4 polis gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin ihraç edildiği, 3’ünün açıkta olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyette sorgusu sürüyor.

TRT

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