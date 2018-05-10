Bursa'da 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bursa'da düzenlenen operasyonlarda örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa, İzmir, Manisa, Ankara, İstanbul ve Bitlis'te 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında olduğu tespit edilen 2'si halen görevde rütbeli asker, 5'i ihraç ve 1'i sivil olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.
TRT
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