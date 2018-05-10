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Bursa'da 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bursa'da 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı.14171
  • Giriş : 10.05.2018 / 12:16:00

FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'da operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bursa'da düzenlenen operasyonlarda örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem faaliyetlerinin  deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma  Komutanlığı ekipleri, Bursa, İzmir, Manisa, Ankara, İstanbul ve Bitlis'te 8  adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında olduğu  tespit edilen 2'si halen görevde rütbeli asker, 5'i ihraç ve 1'i sivil olmak  üzere 8 kişi gözaltına alındı.

TRT

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