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Bursa'da boya fabrikasında yangın çıktı

Bursa'da boya fabrikasında yangın çıktı.8425
  • Giriş : 10.07.2017 / 17:38:00

Bursa'da bulunan boya fabrikasında çıkan yangın çevredekileri korkuttu.

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Bursa'da bulunan boya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

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