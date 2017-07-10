Bursa'da boya fabrikasında yangın çıktı
Bursa'da bulunan boya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
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