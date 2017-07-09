Bursa'da çirkin manzara
Bursa'da Gemlik'te bulunan Gemsaz sahili, suntalarla kaplandı. Binlerce ton suntanın kıyıya vurduğu plajda, temizleme işini sahile gelenler yaptı.
SAHİLE GELENLER SUNTALARI DENİZDEN ÇIKARDI
Gemlik Serbest Bölge'deki Rodaport Limanı'ndan dün öğlen saatlerinde sunta yükleyen 'MSS Pelet' isimli Moldova bayraklı gemi Gemlik'ten yola çıktı. Ancak, yanlış yük yüklemesi sonucu gemideki suntalardan bir bölümü denize döküldü.
2 KİLOMETRELİK SAHİL KIYILARINA VURDU
Akşam saatlerinde denize döküldüğü tahmin edilen suntalar Gemlik Serbest Bölge'deki 2 kilometrelik sahil kıyılarına vurdu. Sabah denize girmek isteyen tatilciler sahili kaplayan suntaları görünce şaşırdı. Tatilciler suntaları temizlemek için yoğun çaba gösterdi. Bazı tatilciler suntaların arasından geçerek denizde serinlemeye çalıştı. Bir römorkör ise denize dökülen suntaları denizden çıkarmaya çalıştı.
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz kirlilik ile ilgili araştırma başlatacağını söyledi.
DİĞER HABERLER
Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri!
Suriye sınırında güvenliğin artırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Erzincan'da askere saldırı: 3 asker yaralı
Erzincan'da terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelelerini sürdüren askerlerin araçlarının geçişi sırası
Beşiktaş'taki tarihi binada korkutan yangın!
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ve restoran olarak işletilen 4 katlı tarihi binada yangın çıktı.
Dev projelere gökyüzünden inceleme
Başbakan Yıldırım, İstanbul'da devam eden mega projeleri helikopterle havadan inceledi.
İstanbul'da feci kaza! Plakayı söküp kaçtı!
Beykoz'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü i
220 metrede oynanan horon korkuttu!
Artvin'de, sarp kayalara monte edilerek kurulan 50 metrekarelik terasta oynanan horon korkuttu.