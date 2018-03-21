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Bursa'da doğalgaz patlaması: 3 Yaralı

Bursa'da doğalgaz patlaması: 3 Yaralı.17070
  • Giriş : 21.03.2018 / 09:21:00

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan patlama paniğe neden oldu.

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Bursa'nın merkez Osmaniye ilçesi Bahar Mahallesi'nde bu sabah korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni doğalgaz olarak açıklanırken olayda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı ev yıkıldı, çevredeki binalar zarar gördü. Patlama nedeniyle yaralananlar olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi.

TRT

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