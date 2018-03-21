Bursa'da doğalgaz patlaması: 3 Yaralı
Bursa'nın merkez Osmaniye ilçesi Bahar Mahallesi'nde bu sabah korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni doğalgaz olarak açıklanırken olayda 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı ev yıkıldı, çevredeki binalar zarar gördü. Patlama nedeniyle yaralananlar olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi.
TRT
DİĞER HABERLER
MHP'li vekil hayatını kaybetti
Eski Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti.
TSK'dan Irak'a operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonlar hakkında konuştu.
TSK'dan açıklama: 3 köy daha temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de 3 köyü daha temizlediğini duyurdu.
TEM Otoyolu'nda araç alev alev yandı!
TEM Otoyolu Edirne istikameti Aslantepe mevkiinde bir araç alev aldı.
Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören
Eski bakan Hasan Celal Güzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otobüs devrildi
Ankara-İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.