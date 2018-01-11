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Bursa'da FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında

Bursa'da FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında.17239
  • Giriş : 11.01.2018 / 12:39:00

FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'da operasyonlar düzenlendi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında esnaf, ihraç edilen öğretmen ve zabıt katiplerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin bylock kullandıkları ve Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edildi.

TRT

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