Bursa'da FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltında
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bursa2da hücre evlerine yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün yeni yapılanmasında sözde Bursa il imamı Y.E.E. ile eğitim danışmanının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.
Sözde il imamının üzerinde 6 bin dolar ele geçirildi.
Söz konusu yeni yapılanmanın, örgüte madde destek ve eleman sağlamak için gizli toplantılar düzenlediği, soruşturmalar kapsamında aranan ya da kaçak FETÖ üyelerine saklandıkları evlerde destek oldukları, bu kişilerin moral ve motivasyonunu sağlamak ile örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışma yürüttükleri öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
TRT
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