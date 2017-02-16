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Bursa'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Bursa'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama.14171
  • Giriş : 16.02.2017 / 11:16:00

Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında 7 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında devletin kurum ve kuruluşlarına sızan örgüt üyelerinin temizliği devam ediyor. Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 avukattan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bursa Barosuna kayıtlı 19 avukat hakkında "örgüte üye olmak" ve "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların terör örgütünün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, bazılarının örgüt elebaşının talimatlarına uyarak Bank Asya'ya para yatırdıkları, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle görüştükleri öne sürülmüştü.

TRT

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