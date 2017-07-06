Bursa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bursa'da düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü ile iltisaklı olduğu anlaşılan Bursa Umut Sevgi ve Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin bylock kullandığı tespit edilen yönetici ve üyelerine yönelik 5 ilde 20 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Firari şahıslara yönelik operasyon devam ederken, şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
TRT
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