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Bursa'da korkunç ölüm!

Bursa'da korkunç ölüm!.19947
  • Giriş : 01.07.2018 / 17:11:00

Bursa'da bir un fabrikasında çalışan işçi, korkunç şekilde can verdi.

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Edinilen bilgiye göre, Bursa İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesi 1. cadde üzerinde faaliyet gösteren un fabrikasında çalışan Nedim Hüseyinoğlu (42), buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı. Buğdayları karıştırmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. Talihsiz işçi çırpındıkça batmaya başladı. Bağırarak yardım istemesine rağmen işçinin sesini duyan olmadı. Çırpınarak buğday yığınının içine batan işçi hayatını kaybetti.

Bir süre sonra siloya çıkan işçinin arkadaşları buğday yığınlarının üzerinde kalan ellerini görünce şok geçirdi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirlerken, itfaiye ekipleri silo içindeki işçinin cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

TGRT

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