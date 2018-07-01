Bursa'da korkunç ölüm!
Edinilen bilgiye göre, Bursa İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesi 1. cadde üzerinde faaliyet gösteren un fabrikasında çalışan Nedim Hüseyinoğlu (42), buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı. Buğdayları karıştırmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. Talihsiz işçi çırpındıkça batmaya başladı. Bağırarak yardım istemesine rağmen işçinin sesini duyan olmadı. Çırpınarak buğday yığınının içine batan işçi hayatını kaybetti.
Bir süre sonra siloya çıkan işçinin arkadaşları buğday yığınlarının üzerinde kalan ellerini görünce şok geçirdi.
Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirlerken, itfaiye ekipleri silo içindeki işçinin cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
TGRT
DİĞER HABERLER
Türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı
FETÖ/PDY ile sürdürülen mücadele kapsamında ünlü türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı çıkarıl
Sorular ve cevaplar bu akşam yayımlanacak!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, YKS ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Tanıtım yapan gençlere ahlaksız teklif!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı yapan üniversite öğrencisi iki kızın,
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Şırnak’ın Karacadağ bölgesi kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Gözyaşları içinde toprağa verildi
8 yaşında hayata gözlerini yuman Eylül Yağlıkara dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
2 yaşındaki Güneş'ten acı haber!
Ailesinin otomobilde unuttuğu öne sürülen 2 yaşındaki Güneş Bulut, yaşamını yitirdi.