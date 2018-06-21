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Bursa'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var.17085
  • Giriş : 21.06.2018 / 13:48:00

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrildiği açıklandı.

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir yolcu otobüsü maden ocağı yakınlarında devrildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Kendilerine gelen ilk bilgiye göre, bir otobüsün devrildiğini belirten Çetinkaya, "Kaza yerine çok sayıda ambulans ve belediye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olduğu söyleniyor" dedi.

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