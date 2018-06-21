Bursa'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir yolcu otobüsü maden ocağı yakınlarında devrildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.
Kendilerine gelen ilk bilgiye göre, bir otobüsün devrildiğini belirten Çetinkaya, "Kaza yerine çok sayıda ambulans ve belediye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olduğu söyleniyor" dedi.
NTV
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