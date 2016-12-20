Bursa'da patlama! Ekipler harekete geçti
Bursa'da panik yaşandı. İstanbul, Ankara ve İzmir yolu ile bir çok noktadan duyulan ses polis ve arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.
Gürültüye Bursa üzerinden geçen bir jetin sebep olduğu ihtimali değerlendiriliyor. Polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine muhtemel bir olayla ilgili net bir ihbar gelmediği öğrenildi.
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