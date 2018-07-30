Bursa'da polis harekete geçti
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik harekete geçen polisler Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına aldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olup bir süre önce açığa alınan ve ardından ihraç edilen 25 polis memuru hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 25 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.
MİLLİYET
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