Bursa'da tekstil fabrikasında yangın!
Bursa'nin Kestel ilçesindeki Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı. sebebi henüz bilinmeyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye intikal etti.
Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, bazı işçiler, fabrikanın önündeki araçları iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
TRT
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