Bursa'da teröristler böyle yakalandı!
Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçelerine yuvalanan terör örgütü DAEŞ yanlılarına operasyon düzenlendi. 200 polisin katıldığı operasyonda 11 farklı adrese baskınlar yapıldı.
Zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, özel harekat ekipleri koçbaşı ile kapıları kırarak evlere baskın düzenledi.
Çoğu Suriyeli olan ve aralarında 38 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel döküman ve dijital materyeller ele geçirildi.
SABAH
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