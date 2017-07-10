Bursa'da yaşanan feci kazada 2 kişi can verdi
Bursa'da feci kaza. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Diyarbakır'a doğru yola çıkan otobüse kamyonetin çarpması sonucu 2 kız öğrenci hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada meydana geldi.
İddiaya göre Diyanet İşleri başkanlığının bir etkinliğine katılmak Diyarbakır ilinden gelen 91 kız öğrenci 3 öğretmen uçakla Sabiha Gökçen Havaalanına geldi. Oradan 2 otobüsle Bursa’ya gelmek üzere yola çıkan otobüsler Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada öğrencilerin mide bulantısı şikayeti üzerine yol kenarında durdu. Otobüslerden inen öğrenciler hava almak için dışarıda bulundukları sırada arkadan gelen kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Kaza sonucu çok sayıda kız öğrenci yaralanırken Edanur Yıldız(13) ve Semanur Tekinhatun(13) hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Sedrettin Eroy’un da aralarında bulunduğu çok sayıda yaralı çevre ilçelerin hastanelerine kaldırıldı. Yaralı kız öğrencilerden 4’ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine giden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Savcılık olayla ilgili olarak otobüs şoförleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi hakkında gözaltı kararı aldı.
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