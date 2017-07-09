Bursa'daki tarla kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Bursa'da uzun süredir devam eden tarla kavgasının sonunda köy muhtarı ve bir kişi daha pompalı tüfekle can verdi.
Edinilen bilgiye göre olay Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Akbıyık köyünde meydana geldi. İddiaya göre köy muhtarı Fahrettin Yiğit ile köy sakini Hasan Taşdemir arasında uzun zamandır devam eden tarla kavgası kanlı bitti. Muhtar ve köylü uzun zamandır tarla yüzünden tartışıyordu, bu akşam saatlerinde tartışma kavgaya dönüştü ve muhtar Fahrettin Yiğit, Hasan Taşdemir'i dövdü.
Dayak yiyen Hasan Taşdemir iki saat sonra köy kahvesine evinde bulunan pompalı tüfekle gelerek muhtara ateş etti. Açılan ateş sonucu muhtar olay yerinde hayatını kaybederken, çevreye saçılan saçmalardan yaralanan İsmail Tarım olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda kalbi duran İsmail Tarım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Muhtarı ve bir köylüyü vuran Hasan Taşdemir jandarma ekipleri tarafından yakalanırken köy muhtarı Fahrettin Yiğit'in aynı yerde 40 yıl önce bir kişiyi vurarak öldürdüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmalarına devam ederken, muhtarın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DİĞER HABERLER
Dev projelere gökyüzünden inceleme
Başbakan Yıldırım, İstanbul'da devam eden mega projeleri helikopterle havadan inceledi.
Kadın cesediyle acile başvurdu!
Çorum'da yaralı halde hastaneye başvuran ve tedaviye alınan şahsın aracından vahşet çıktı.
Cep telefonu için 22 metrelik kuyuya indi!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde telefonunu 22 metrelik kuyuya düşüren adam, telefonu geri almak için ind
Oğlunu kazada kaybetti, başından ayrılamadı
Motosikletle ağaca çarpması sonucu 20 yaşındaki oğlunu kaybeden anne, çocuğunun başında çaresizce ağ
Patronun korkunç tuzağı deşifre oldu!
Manisa'nın Selendi ilçesinde arabadan atlayarak yaralanan 26 yaşındaki Hatice S.'nin neden atladığın
Ağrı'da terör örgütü PKK'ya hava operasyonu!
Bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava operasyonunda 3 hain etkisiz hale ge