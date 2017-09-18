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Bursa Karacabey'de köpek balığı yakalandı

Bursa Karacabey'de köpek balığı yakalandı.21039
  • Giriş : 18.09.2017 / 11:49:00

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yarım tonluk bir köpek balığı yakalandı.

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Sepet Beşik

Bursa Karabey Boğazı'nda sardalye ağlarına takılan 4 metrelik ve yarım ton ağırlığındaki köpek balığı yakalandı. Dev köpek balığı taşımak mümkün olmayınca balıkçıların imdadına forklift operatörü yetişti.

Balıkçı Ömer Kocaman, camgöz diye isimlendirilen köpek balığının kıyıdan 6 mil uzakta yüzdüğünü bu nedenle insanlara zarar vermesinin söz konusu olmadığını belirterek, vatandaşların tedirgin olmamasına gerek olmadığını söyledi.

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz gece vira bismillah diyerek Karacabey Boğazı'ndan denize açılan Bursalı balıkçıların ağına biri 700 diğeri 500 kilogram ağırlıklarında 2 adet Camgöz denilen köpek balığı takıldı.

Teknedeki vinç yardımıyla köpek balıklarını güçlükle tekneye çeken balıkçılar daha sonra dev canavarları limana getirdi. 700 kilogram ağırlığındaki balık sergilenmek üzere Manisa'ya gönderilirken 500 kilogram ağırlığındaki balık ise Bursa'ya götürüldü.

Kocaman Balıkçılığın Beşevler Mahallesindeki restoranına getirilen dev köpek balığını getirildiği araçtan 10 kişilik ekip indirdi.

Ancak taşımakta güçlük çekilince devreye iş yerine çağırılan forklift operatörü girdi. Forklifte kalın halatla bağlanan balık baş aşağı asılarak sergilendi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma Bölümü'ne deney amaçlı verilecek olan dev köpek balığının özellikle ağzı ve dişleri görenleri hayrete düşürdü. Testereyi andıran dişleri yakından görenleri hayretler içinde bıraktı. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdiği köpek balığını cep telefonları ile görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise köpek balığı ile hatıra fotoğraf çektirdi.

Balıkçı Ömer Kocaman, Dün gece saat 04.30 civarlarında yakalandı. Yanlız bunun bir eşi daha vardı. 700 kilo civarındaydı onu Manisa'daki mağazamıza yolladık. İkisi bir arada gelince tayfalar arasında biraz endişe olmuş. Ancak teknedeki vinçler 50 tona kadar yük kaldırabildiği için arkadaşlar tekneye çekmişler. Marmara'da sürekli görülen bir cins köpekbalığı. İnsanların yüzdüğü mesafelere gelmediği için bir sorun teşkil etmiyor" dedi.

HABERTURK

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