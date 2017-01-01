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Bursaspor, Aldo Corzo'yu transfer edebilir

Bursaspor, Aldo Corzo'yu transfer edebilir.17266
  • Giriş : 01.01.2017 / 17:15:00

Bir dönem Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Aldo Corzo'nın adı Bursaspor ile anılıyor.

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Bursaspor, kadrosundaki eksiklikleri tamamlamak için düğmaya bastı. İddialara göre yeşil beyazlı kulübe Aldo Corzo da teklif edildi. Bursaspor'un bu teklifi nasıl yakalaşacağı merak ediliyor.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 5. sırada tamamlayan Bursaspor, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız verdi. Önceki gün Özlüce Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından, takımdan ayrılması düşünülen isimler ve transfer yapılması planlanan mevkilerle ilgili rapor sundu.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Öncelik olarak sağ bek mevkine isim arayışlarına başlayan Bursaspor'a, geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo önerildi. Peru'nun Deportivo Municipal takımında forma giyen Corzo, kariyerinde Alianza Lima ve USM Porres formaları da giydi. Bu sezon takımı ile 31 maça çıkan Perulu futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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