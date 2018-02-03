Facebook Twitter Rss

Bursaspor'dan Afrin operasyonu açıklaması

Bursaspor'dan Afrin operasyonu açıklaması.18524
  • Giriş : 03.02.2018 / 08:45:00

Bursaspor'dan Afrin operasyonu ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna spor kulüplerinden destek geliyor. Bursasporlu oyuncular da giydikleri formayla operasyona destek verdi.   

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı konuk  eden Bursaspor'un oyuncuları, giydikleri formayla Türk Silahlı Kuvvetlerinin  Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada, formalarında  Bursaspor logosunun üzerinde "zeytin dalı" baskısı bulunan yeşil-beyazlılar,  Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulundu.

Seremoni sırasında Bursasporlu taraftarlar da tribünde  gerçekleştirdikleri koreografi ile harekata desteklerini gösterdi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, maraton tribününde içinde ay-yıldız bulunan  Türkiye haritası oluşturdu.

Öte yandan, iki takım oyuncuları sahaya ellerinde ''Kalbimizle  duamızla Mehmetçiğin yanındayız'' yazılı pankartla çıktı.

ŞAMPİY10

Federasyondan Deniz Naki için açıklama

Düzenlemede Adnan Hoca maddesi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Burak Yılmaz'dan Erdoğan açıklaması!

Burak Yılmaz'dan Erdoğan açıklaması!

Golcü oyuncu Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama geldi.

Erce Kardeşler, Muslera'nın yerine geçecek

Erce Kardeşler, Muslera'nın yerine geçecek

Genç file bekçisi Erce Kardeşler, Muslera'nın yerine geçecek.

 

Beşiktaş, İstanbul'a yaralı dönüyor: 2-2

Beşiktaş, İstanbul'a yaralı dönüyor: 2-2

Kara Kartallar, Bursaspor deplasmanından 1 puanla yetinerek dönüyor.

Tekme atan hakemin cezası belli oldu!

Tekme atan hakemin cezası belli oldu!

Fransa'da futbolcuya tekme atmaya çalışan hakemin cezası belli oldu.

 

Fenerbahçe'den PFDK'ya ceza için tepki

Fenerbahçe'den PFDK'ya ceza için tepki

Fenerbahçe Kulübü'nden PFDK'nın açıklaması sonrası sert tepki geldi.

Konya'daki gol düellosunda kazanan yok!

Konya'daki gol düellosunda kazanan yok!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya