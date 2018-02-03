Bursaspor'dan Afrin operasyonu açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna spor kulüplerinden destek geliyor. Bursasporlu oyuncular da giydikleri formayla operasyona destek verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Bursaspor'un oyuncuları, giydikleri formayla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada, formalarında Bursaspor logosunun üzerinde "zeytin dalı" baskısı bulunan yeşil-beyazlılar, Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulundu.
Seremoni sırasında Bursasporlu taraftarlar da tribünde gerçekleştirdikleri koreografi ile harekata desteklerini gösterdi.
Yeşil-beyazlı taraftarlar, maraton tribününde içinde ay-yıldız bulunan Türkiye haritası oluşturdu.
Öte yandan, iki takım oyuncuları sahaya ellerinde ''Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız'' yazılı pankartla çıktı.
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