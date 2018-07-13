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Bursaspor'dan Yasin Öztekin için açıklama

Bursaspor'dan Yasin Öztekin için açıklama.17452
  • Giriş : 13.07.2018 / 08:14:00

Bursaspor'dan deneyimli oyuncu Yasin Öztekin için açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Galatasaray'dan ayrılmak üzere olan Yasin Öztekin'in Kasımpaşa ve Bursaspor'la görüştüğü iddia edilmişti. Haber Bursaspor Başkanı tarafından yalanlandı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yasin Öztekin ile bırakın anlaşmayı görüşmedik bile." dedi.

Ay, yaptığı açıklamada, birkaç gündür medyada  Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardıkları yönünde  haberlerin yer aldığını belirtti.

Söz konusu haberlerin doğru olmadığını vurgulayan Ay, "Bu haberler  nasıl çıkıyor bilemiyorum. Yasin Öztekin ile bırakın anlaşmayı görüşmedik bile."  ifadelerini kullandı.

Ay, yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmak adına yönetim, teknik  heyet ve oyuncu izleme ekibiyle titiz bir transfer çalışması yürüttüklerini  aktararak, "Sonuçlandırdığımız transferleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yasin  Öztekin ile prensipte anlaşmış olsak onu da açıklarız. Kulübümüzden resmi bir  açıklama yapılmadığı sürece taraftarlarımızın bu tür haberlere inanmamalarını  rica ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada,  "Bir süredir basında yer alan 'Bursaspor, Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına  vardı.' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

TRT

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