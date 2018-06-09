Facebook Twitter Rss

Bursaspor, Fenerbahçeli Fernandao'yu istiyor

Bursaspor, Fenerbahçeli Fernandao'yu istiyor.26242
  • Giriş : 09.06.2018 / 17:48:00

Bursaspor, Fenerbahçeli oyuncu Fernandao'nun peşine düştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Süper Lig ekipleri yeni transferlerin peşinde. Bursaspor, Fenerbahçe'de forma giyen deneyimli oyuncu Fernandao'ya resmi reklif götürmeye hazırlanıyor.

Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, yeşil beyazlı yönetim rotayı yeniden eski oyuncuları Fernandao'ya çevirdi. Daha önce de Brezilyalı forvet oyuncusu için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Bursaspor yönetimi, bu kez transferi gerçekleştirmek istiyor. Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliğinden ötürü Fernandao'nun sarı lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği kesinleşmezken, yeşil beyazlı yönetimin  bu nedenle beklemeye geçtiği öğrenildi.

Daha önce Bursaspor'da 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında forma giyen Fernandao, yeşil beyazlı forma ile 67 kez sahada yer alırken 38 gol attı, 12 asist kaydetti. Brezilyalı forvet, geçtiğimiz sezonu ise 24 maçta 13 gol ve 2 asist ile tamamladı.

FANATİK

Erdoğan miting öncesi hastanede

Trump açıkladı: Kim'in tek bir şansı var!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Özat'tan sert sözer: Ali Koç'un anlattığı gibi değil

Özat'tan sert sözer: Ali Koç'un anlattığı gibi değil

Teknik adam Ümit Özat, Ali Koç ile ilgili çarpıcı açıklamalara bulundu.

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı.

 

Vagner Love, Beşiktaş'ı icraya verdi!

Vagner Love, Beşiktaş'ı icraya verdi!

Golcü oyuncu Vagner Love, Beşiktaş Kulübü'nü icraya verdi.

Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a sert sözler!

Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a sert sözler!

Eski futbolcu Nihat Kahveci ile Başkan Fikret Orman birbirine girdi.

 

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye ilk öneri!

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye ilk öneri!

Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük koltuğuna getirilen Damien Comolli, ilk önerisini sundu.

TFF'den Demirören için başsağlığı mesajı

TFF'den Demirören için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, iş dünyasının önde gelen ismi Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası başsağ


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya