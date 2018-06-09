Bursaspor, Fenerbahçeli Fernandao'yu istiyor
Süper Lig ekipleri yeni transferlerin peşinde. Bursaspor, Fenerbahçe'de forma giyen deneyimli oyuncu Fernandao'ya resmi reklif götürmeye hazırlanıyor.
Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, yeşil beyazlı yönetim rotayı yeniden eski oyuncuları Fernandao'ya çevirdi. Daha önce de Brezilyalı forvet oyuncusu için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Bursaspor yönetimi, bu kez transferi gerçekleştirmek istiyor. Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliğinden ötürü Fernandao'nun sarı lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği kesinleşmezken, yeşil beyazlı yönetimin bu nedenle beklemeye geçtiği öğrenildi.
Daha önce Bursaspor'da 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında forma giyen Fernandao, yeşil beyazlı forma ile 67 kez sahada yer alırken 38 gol attı, 12 asist kaydetti. Brezilyalı forvet, geçtiğimiz sezonu ise 24 maçta 13 gol ve 2 asist ile tamamladı.
FANATİK
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