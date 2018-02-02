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Bursaspor maçında Wagner Love oynayacak mı?

Bursaspor maçında Wagner Love oynayacak mı?.25121
  • Giriş : 02.02.2018 / 16:43:00

Beşiktaş-Bursaspor maçında Wagner Love oynayacak mı?

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Beşik Modelleri

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın Bursaspor ile karşılaşmasında Wagner Love'un oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 36. puanla lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde 4. sırada bulanan Beşiktaş 20. haftanın açılış maçında zorlu Bursaspor deplasmanına konuk olacak. İkinci yarıda 2'de 2 yapan Kara-Kartal devreye kötü başlayan Bursaspor'u yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Beşiktaş'ta Atiba, Tosic yok, Babel cezalı, yeni transfer Love ise kadroda.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Bu akşam saat 20:00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı-grafikli anlatımı ve detaylar fanatik.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER...

Bursaspor: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf (Bostock), Badu, Grozav, Aziz, Stancu, Sow

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Quaresma, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Adriano, Negredo

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