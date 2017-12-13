Facebook Twitter Rss

Buruk: Tudor'dan değil G.Saray'dan özür diledim

Buruk: Tudor'dan değil G.Saray'dan özür diledim.16664
  • Giriş : 13.12.2017 / 08:48:00

Teknik adam Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ilgili konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından sarfettiği sözlerle ilgili Galatasaray Kulübü'ndn özür diledi.

Galatasaray maçının ardından "Tudor gibi vasıfsız, ikinci sınıf birinin G.Saray kulübesinde oturmasından dolayı eski bir Galatasaraylı olarak utanç duyuyorum" sözleriyle tepki çeken Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk dün özür diledi. Açıklamalarının "Tudor'dan özür diledi" şeklinde yansımasından rahatsız olan Buruk, Ajansspor'a konuşarak, Ben şahsi olarak Tudor'dan özür dilemedim. Orası Galatasaray Kulübü, büyük bir camia. Bu nedenle kulüpten ve teknik direktörlük makamından özür diledim" dedi.

TRT

Dusco Tosic, faturayı Şenol Güneş'e kesti

Fatih Terim, Boşnak heyeti davet etti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sarı-Lacivertliler Adana'da şov yaparak turladı!

Sarı-Lacivertliler Adana'da şov yaparak turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, 6-0'ın rövanşında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan buluştu!

Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan buluştu!

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Arda Turan'ın hangi takıma transfer olacağı netleşiyor

 

Antalyaspor'da Eto'o depremi yaşanıyor!

Antalyaspor'da Eto'o depremi yaşanıyor!

Antalyaspor'da golcü oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili kriz yaşanıyor.

Milli sporcu Arda Turan Türkiye'ye geliyor!

Milli sporcu Arda Turan Türkiye'ye geliyor!

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan Türkiye'ye geliyor.

 

Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!

Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'ya sevk e

İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

Spor yöneticisi İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya