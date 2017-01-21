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Anayasa teklifi Meclis'ten geçti

Anayasa teklifi Meclis'ten geçti.36228
  • Giriş : 21.01.2017 / 03:27:00
  • Güncelleme : 21.01.2017 / 04:22:08

TBMM'deki yeni Anayasa oylaması sona erdi. 2. turda tüm maddeler kabul edildi.

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Milletvekilleri'nin yeni Anayasa için Meclis'teki gece mesaisi günlerdir devam ediyor. Değişiklik teklifinin 2. tur oylamasında bütün maddeler kabul edildi.

Teklifin son maddesinin oylamasına 488 milletvekili katıldı. Bu madde 142 ret oyuna karşılık 343 oyla kabul edildi.

Cumhurbaşkanıınn partiyle bağının halkoyundan sonra kurulması ile teklifle yapılan değişikliklerin yürürlük tarihlerini belirleyen bu maddenin oylamasında 2 boş, bir de geçersiz oy kullanıldı.

YASALAŞTI

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. Sonucun ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan Başbakan Binali Yıldırım, "(Anayasa Değişikliği Kanunu) Artık karar milletimizindir, milletin verdiği karar, başımız gözümüz üzerinedir" dedi.

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