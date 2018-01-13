Büyük aşk bitti! Sıla ile Ahmet Kural ayrıldı
Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ve magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftten kötü haber geldi. Sıla ile Ahmet Kural'ın ayrılığı sosyal medya hesapları üzerindeki hareketlerinden belli oldu.
Öte yandan Ahmet Kural Instagram hesabından Sıla'yla olan fotoğraflarını kaldırmadı ve şarkıcıyı takipten de çıkarmadı.
SILA SAÇLARINI KESTİRMİŞTİ
Ayrıca geçen haftalarda Sıla saçlarını kısacık kestirerek herkesi şaşırtmıştı. Acaba Sıla'nın yaptığı bu değişiklik ayrılığın sinyali miydi?
HÜRRİYET
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