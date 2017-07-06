Facebook Twitter Rss

'Büyük buluşma' gerçekleşti

'Büyük buluşma' gerçekleşti.12333
  • Giriş : 06.07.2017 / 22:07:00

ABD'de büyük krize konu olan Trump - Merkel buluşması bu kez Almanya'da gerçekleşti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın Hamburg’da başlayacak G20 Zirvesi öncesi basın açıklaması yaptı. Merkel, “G20 üye ülkelerinin liderlerini ve bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Hamburg'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Başkan olmanın benim için anlamı Almanya ve Avrupa çıkarlarını temsil etmek. Öte yandan, ev sahipliğinin ve benim rolüm aynı zamanda küreselleşmeyi şekillendiren önemli konuların cevaplarını ararken uzlaşmaya varmak için her şeyi yapmaktır” dedi.

"PROBLEMLER VAR"

Merkel, bir basın mensubunun “ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında arabuluculuk yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine, “Benim rolüm arabuluculuk değil, bunun yerine bu problemlere çözüm bulmaya katkıda bulunmak istiyorum.

Normandiya formatı böyle bir katkıdır. Suriye'de büyük zorluklarla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız ve umarım buradaki görüşmelerde katkıda sağlanabilir, çünkü G20, genellikle gerçekleştiremediğimiz toplantılar için fırsat sunuyor.

Kimilerince Trump'un bu hareketi tepki olarak yaptığı iddia edilirken; Merkel’i duymazlıktan geldiği iddia edilen o anlar soyal medyada da yer bulmuştu.

Erdoğan, Merkel ile görüştü

Ümit Özdağ: Genel Başkan Meral Akşener

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump'ın eli havada kaldı

Trump'ın eli havada kaldı

Donald Trump'ın Polonya gezisi sırasında elinin havada kaldığı görüldü.

Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme!

Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme!

Kıbrıs görüşmeleri sırasında Rum tarafının görüşmelere devam etmek istemediği belirtildi.

 

Erdoğan: Talep gelirse üssü kapatırız

Erdoğan: Talep gelirse üssü kapatırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'dan bir talep gelmesi üzerine üssü kapatabileceklerini b

İnterpol'den o iddiaya yalanlama

İnterpol'den o iddiaya yalanlama

Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada "erişim yasağı iddiası yalanlandı.

 

İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi

İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi

Alarm verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın paniği yaşanıyor.

Rusya, Ukrayna sınırına asker gönderdi

Rusya, Ukrayna sınırına asker gönderdi

Rusya Federasyonu, Ukrayna sınırına toplam 60 bin asker gönderdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya