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Büyük şok! Fenerbahçe'den istifa açıklaması!

Büyük şok! Fenerbahçe'den istifa açıklaması!.11557
  • Giriş : 06.03.2018 / 16:03:00

Fenerbahçe Yönetiminden basında çıkan istifa iddialarına yanıt geldi.

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Fenerbahçe Yönetimi'nden açıklama geldi. Yönetimden, Akhisar mağlubiyeti sonrası taraftarın istifa çağrısına sert bir tepki geldi.  

İşte idarecilerin kendi aralarında yaptığı toplantıda konuşulanlar: "30 kez ceza sahası içerisinde topla buluştuk, Akhisar ise 10 kere... Onlar üç gol attı, biz iki gol attık. Şanssızlık mı desek yoksa becerisizlik mi bilemiyoruz. Maçın hakemini konuşamıyorsun, çünkü çok gol kaçırdık. Taraftarların istifa söylemleri normal. Ama küfür etmeleri yanlış. Futbolcuların, primlerini, transfer taksitlerini, maaşlarını zamanında ödeyen tek kulübüz. Yönetim olarak daha ne yapalım? Kazandığımız zaman kimse yönetimi konuşmuyor."

SONUNA KADAR MÜCADELE

"Daha 10 maçımız var. Silkelenip kendimize gelmeliyiz. Şanssızlığımızı üzerimizden atarsak yine şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Zorlu maçlarımızı geride bıraktık. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz kendi aralarında oynayacak. Galatasaray bizim sahamıza gelecek. Akhisar'ı mağlup etseydik büyük avantaj yakalayacaktık. Kalan 10 maçı kazanmak için her şeyin yapılması gerekiyor. Şampiyonluk için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. İçeride ve dışarıda üzerimize oyunlar oynanıyor."

"UEFA'DA BİLE ÜZERİME OYNANIYOR"

"Taraftarımızın uyanık olması lazım. İçeride olanları biliyoruz. Takım yenilsin, tepki gösterelim diyenler var. Dışarıdan da üzerimize oyunlar oynanıyor. UEFA'ya FFP kriterleri konusunda ceza almamız için baskı yapıyorlar. Biz UEFA'ya verdiğimiz tüm sözleri tutuk. Buna rağmen ya tutarsa diye baskı yapıyorlar. Bunun farkına varılmalı."

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