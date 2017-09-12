Büyük şok! Ünlü teknik direktör tutuklandı!
2012 yılından beri Kuzey İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü yapan 48 yaşındaki Michael O'Neill çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Teknik adamın mahkemesi ise 10 Ekim'de olacağı açıklanması Kuzey İrlanda'da şok etkisi yarattı. Çünkü Dünya Kupas'ına katılmak için mücadele eden Kuzey İrlanda'nın gruptaki son iki maçı 10 Ekim tarihinden önce. 5 Ekim'de sahasında Almanya ile karşılaşacak olan Kuzey İrlanda, 8 Ekim'de ise deplasmanda Norveç ile oynayacak. Konu ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapmayan Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA) "Olay polis meselesidir" açıklaması yaptı.
2012 yılından beri Kuzey İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevini sürdüren Michael O'Neill ile ülke futbolu tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor.
Geçen yıl Avrupa Şampiyonas'ına son 16'ya kalma başarısı gösteren Kuzey İrlanda, 2018 Dünya Kupası'na mücadele ettiği C Grubu'nda 24 puanlı Almanya'nın arkasından 19 puanla 2'inci sırada yer alıyor. Kuzey İrlanda oynayacağı son iki maçlarda alacağı puanlarla en iyi 2'inci olarak Dünya Kupası'na direk katılmayı hedefliyor.
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