Facebook Twitter Rss

Büyük umutlara açılan alışveriş sitesi kapandı

Büyük umutlara açılan alışveriş sitesi kapandı.14684
  • Giriş : 18.02.2018 / 14:27:00

MNG Holding'in Haziran ayında açtığı internetten alışveriş sitesi setmoda.com, 8 ay içerisinde kapandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

MNG Holding’in e-ticaret girişimi setmoda, faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. 

Setmoda'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, "yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz. Sevkiyatlarımız ve ürün iade süreçlerimiz devam etmektedir. Sevk edilmemiş siparişleriniz standart işleyişimiz çerçevesinde sizlere teslim edilecektir" denildi.

MNG Holding'ten sitenin neden kapatıldığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MNG Holding, MNG Kargo'yu Dubai merkezli Mirage Cargo'ya satma kararı almasının hemen ardından setmoda ile Haziran ayında online alışveriş sektörüne girme kararı almış ve siteyi faaliyete geçirmişti. Grup e-ticaret sektöründe hızlı bir şekilde büyüme planları olduğunu duyurmuştu.

Habertürk

Afrin şehidinin kızı yürekleri dağladı

İşte Bayern Münih-Beşiktaş maçının hakemi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kripto paranın piyasa hacminde yükseliş!

Kripto paranın piyasa hacminde yükseliş!

Kripto para birimleri piyasasındaki dalgalanmalar ve tepki alımlarının ardından, piyasa hacmi yüksel

Makine ihracatında 500 milyon dolar aşıldı!

Makine ihracatında 500 milyon dolar aşıldı!

Türkiye'nin makine ve aksamları ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 513 milyon

 

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Vatandaşı bir nebze olsun rahatlatacak haber PÜİS'ten geldi.

Kırmızı et üretimi azaldı

Kırmızı et üretimi azaldı

Gıda Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırmızı et fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.

 

Taşeron için kritik tarih!

Taşeron için kritik tarih!

Taşeron işçilerle ilgili Çalışma Bakanlığı'nda açıklama geldi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ekonomiye dair önemli açıklama Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya