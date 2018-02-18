Büyük umutlara açılan alışveriş sitesi kapandı
MNG Holding’in e-ticaret girişimi setmoda, faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.
Setmoda'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, "yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz. Sevkiyatlarımız ve ürün iade süreçlerimiz devam etmektedir. Sevk edilmemiş siparişleriniz standart işleyişimiz çerçevesinde sizlere teslim edilecektir" denildi.
MNG Holding'ten sitenin neden kapatıldığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
MNG Holding, MNG Kargo'yu Dubai merkezli Mirage Cargo'ya satma kararı almasının hemen ardından setmoda ile Haziran ayında online alışveriş sektörüne girme kararı almış ve siteyi faaliyete geçirmişti. Grup e-ticaret sektöründe hızlı bir şekilde büyüme planları olduğunu duyurmuştu.
Habertürk
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