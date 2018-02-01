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Büyükada davasında o isim yeniden tutuklandı

Büyükada davasında o isim yeniden tutuklandı.15340
  • Giriş : 01.02.2018 / 15:14:00

Büyükada davasında Taner Kılıç'ın yeniden tutuklandığı öğrenildi.

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Almanya ile Türkiye arasında büyük bir kriz yaşanmasına neden olan Büyükada davasında gelişme yaşandı. Kritik davada Taner Kılıç'ın yeniden tutuklandığı öğrenildi.

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada, dün tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç savcının yaptığı itiraz sonucu bugün çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dünkü duruşmada, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilen davanın tek tutuklu sanığı Taner Kılıç hakkında savcılık, tahliye kararına itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme ise talebi yerinde bularak Taner Kılıç'ın tutuklanmasına karar verdi. Bunun üzerine bugün Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yeniden mahkeme karşısına çıkan Taner Kılıç'ın tutuklanmasına karar verildi.

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