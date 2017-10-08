Büyükada toplantısına katılanlara 15 sene!
Büyükada'daki toplantıya katılanlar için savcının hazırladığı iddianame ortaya çıktı. İddianamede bazı sanıklar için 15 sene hapis cezası isteniyor.
Büyükada'daki toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Büyükada’daki toplantıda tutuklanan aktivistler hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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