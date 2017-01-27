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Büyükannelere verilecek maaş belli oldu

Büyükannelere verilecek maaş belli oldu.12081
  • Giriş : 27.01.2017 / 11:59:00

Devletin torunlarına bakan büyükannelere vereceği ücret belli oldu.

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Hükümetten açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışan annelerin çocuklarına bakan büyükannelere verilecek asgari ücretin yüzde 30'u olarak belirlendiğini açıkladı.

Emekliler için promosyon konusunun haftaya netleşmiş olacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Promosyon bildiğiniz gibi Başbakan'ın açıklamasıyla yılsonu itibariyle deklare edildi. Özel ve kamu bankalarıyla yaptığımız görüşmeleri son aşamaya getirdik. salı ya da Çarşamba imza atacağız. 600 milyon promosyon için 20 gündür çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta protokolü imzalayacağız" açıklamasını yaptı.

Kadın istihdamıyla ilgili olarak, yarı zamanlı çalışma hakkını getirdiklerini söyleyen Müezzinoğlu, "Yarı zamanlı çalışmanın yönetmeliğini hazırlarken, karşımıza yönetmelik dinamiklerini belirlerken bir özel sektörde yarı zamanlı çalışmayı iki boyutlu getirdik. Biri günün biri haftanın yarı zamanı. İlkinde öğle öncesi ya da sonrası. Çalışan anneler için servis sorunu yaşanabilir. Sabah gitti öğlen nasıl dönecek? "Bir gün gitsin, bir gün ara versin" dedik. "Öğleden sonra gitti, sabah gitmedi" gibi durumlarda kadın istihdamında olumsuzluğa sebep olacak diye İSO'da yaptığımız toplantılarda gündeme gelince "Ailede bir büyükanneden istifade edilebilir mi?" önerisi geldi. Bunun üzerinde istişareler yaptık" dedi. Konuyla ilgili protokolün salı ya da çarşamba imzalanacağını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Bir anne yarı zamanlı çalışarak maaşı yarıya inmesin, maaşını tam alabileceği çalışmasını devam ettirsin, evladıyla olan hukukunu da ailesiyle değerlendirsin. Biz de büyükanneye bir destek verelim ki kadın istihdamını teşvik edelim. Bunun için pilot uygulama çalışmalarını başlattık. İSO ile hedefimiz 1 milyon aileydi. Şimdilik 5 bin aileyi planlıyoruz. 1 sene boyunca uygulama değerlendirmesi yapacağız. Bu projenin kalıcı olup olmayacağını 1 sene sonra netleştireceğiz. Önümüzdeki hafta protokolleri imzaladıktan sonra Şubat sonuna kadar talepleri alacağız. Kriterlere uygun ailelerle projeyi başlatacağız" diye konuştu.

ANNENİN MAAŞI 2 ASGARİ ÜCRETİ GEÇMEYECEK

65 yaş kriterinin olacağını kaydeden Müezzinoğlu, şunları söyledi: Emekli veya değil, o hizmeti vermesinin karşılığında bir destek olacak. Büyükannenin ekonomik koşulları bizim gündemimiz dışında. Büyükannenin, çocuğuna bakıyor mu bakmıyor mu, sağlık koşulları yeterli mi çocuk için. Hekim raporuna göre karar verilecek. Bir de hak etme taleplerinde annenin asgari ücretin 2 mislinden fazla maaş almıyor olması. 4 asgari ücret düzeyinde maaşı olan aileden ziyade, iki asgari ücreti geçmeyecek şekilde dengelenecek. Anne talep ediyor, annenin maaşı 2 asgari ücreti geçmeyecek. Büyükanneye net asgari ücretin yüzde 30'u gibi ücret düşünüyoruz. 65 yaşı düşünüyoruz ama kararı vermiş değiliz.

BÜYÜKANNEYE 420 LİRA

Son rakamlara göre net asgari ücret bin 404 lira. Bakan Müezzinoğlu, büyükannelere net asgari ücretin yüzde30'u kadar verileceğini söyledi. Hesaplamalara göre büyükannelere 420 lira gibi bir rakam ödenecek. Annenin maaşı ise iki net asgari ücreti geçmeyecek. Yani annenin maaşı 2 bin 808'in üzerinde olmayacak. Müezzinoğlu, büyükanneler için yaş kriterinin 65 yaş olarak düşünüldüğünü söyleyerek, "Çocuğun kimin evinde bakılacağı ailenin özel koşullarına bağlı. İki ya da üç çocuk içinse ayrı rakam yok. Her aileye tek maaş verilecek" dedi.

5 İLDE DENEME

İstanbul ve Bursa'da pilot uygulama yapılacağını dile getiren Mehmet Müezzinoğlu, "Biz Kayseri, Denizli, Konya'yı da ilave etmeye çalışıyoruz. İl dağılımları da Pazartesi netleşecek. 5 bin aileye destek yapacağız. Paydaşlardan talepler geliyor. Daha farklı noktalarda uygulayacağız. Değişik illerden gelen talepleri inceleyeceğiz" diye konuştu.

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