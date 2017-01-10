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Büyükannelerin maaş takvimi belli oldu

Büyükannelerin maaş takvimi belli oldu.13602
  • Giriş : 10.01.2017 / 12:12:00

Torunlarına bakan büyükannelerin alacağı maaş ile ilgili gelişme yaşandı.

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Hükümet büyükanneler için harekete geçti. Torununa bakan büyükannelerin alacağı maaş bu ay sonunda belli olacak.

Annelerin çalışma hayatından kopmaması için başlatılan uygulama, Şubat ya da Mart'ta bin aile ile İstanbuli İzmir ve Bursa'da başlatılacak.

Torun bakan büyükannelere maaş projesi büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca aile heyecanlı bekleyişe geçti. Çalışmanın detayları da merak konusu oldu. Uygulamaya ilişkin ipuçları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) kadının istihdamdan kopmaması için büyükanne projesi önerdiğini, oluşturdukları ekibin de 1.5 aydır konu üzerinde çalıştığını belirten Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Yaklaşık bin ailelik bir pilot uygulama olacak. İSO ile birlikte sponsorları ortaya koyacağız. Çalışmaları bitmedi. 6 ay uygulandıktan sonra, artı ve eksilerini gördükten sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na sunacağız. Bunun özel sektörü de ilgilendiren yönü var. 6 ay sonra uygulamanın sonuçlarını alırız, tahminimce Haziran-Eylül gibi görürüz."

EYLÜL'DEN İTİBAREN YAYILACAK

Edinilen bilgiye göre; bu ay sonuna kadar çalışmanın tamamlanması hedefleniyor. Bu çalışmayla hem pilot uygulamanın yapılacağı iller hem de maaş tutarı belli olacak. Uygulamaya katılacak bin aile de belirlenecek. Pilot uygulamanın İstanbul, İzmir ve Bursa'da hayata geçirilmesi bekleniyor. Şubat ya da Mart'ta bin aileyle uygulamanın başlaması planlanıyor. Eylül'den itibaren de torun bakan büyükannelere maaşın Türkiye geneline yaygınlaştırılması bekleniyor. Projeyle; 0-3 yaş arasındaki torununa bakan büyükanneler maaşa kavuşacak, anneler çalışma hayatından kopmayacak.

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