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Büyükanneye maaş belli oldu

Büyükanneye maaş belli oldu.20838
  • Giriş : 08.02.2017 / 12:00:00
  • Güncelleme : 08.02.2017 / 12:00:57

Devletin torununa bakan büyükannelere vereceği maaş belli oldu.

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Müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Torununa bakan büyükannelere verilecek maaş 425 TL olarak hesaplandı. Uygulama 10 ilde 6 bin aile ile başlayacak.

Bir süredir hükümetin ve iş dünyasının gündeminde olan ‘büyükanne projesinin’ detayları kısa süre önce belli olmuştu. Proje, İstanbul ve Bursa illerinde, seçilecek 5 bin aileden pilot uygulama olarak başlıyor.  Çalışan annelerin çocuklarına bakacak olan büyükanneler, 65 yaşından büyük olmayacak. Uygulama kapsamında da büyükannelere asgari ücretin yüzde 30’u olan 425 lira ödenecek.

Pilot uygulama için İstanbul ve Bursa illeri seçildi; bunların yanına Kayseri, Denizli gibi 3 şehir daha eklenerek, il sayısının 5 olacak.

ŞUBAT SONUNA KADAR TALEP TOPLANACAK

Bakan Müezzinoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Şubat sonuna kadar talep alıp, mart ayında projeyi başlatacağız. Çocuğa bakacak büyükannenin emekli olması ya da olmaması, emekli maaşı alması ya da almaması önemli değil. Büyükannenin ekonomik koşulları gündem dışı. Önemli olan, büyükannenin sağlık sorunun olmaması. Bu haktan yararlanacak olan annenin ise asgari ücretin 2 mislinden fazla ücret almıyor olması da gerekiyor. Büyükannelere ödenecek ücret ise asgari ücretin yüzde 30’u olacak. Pilot uygulama sağlıklı olursa, büyükanneye yaş sınırlaması getireceğiz; o da, 65 yaş. Ama kesin değil” demişti.

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