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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de.15688
  • Giriş : 27.01.2017 / 10:01:00

Bazı büyükelçiliklere yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Büyükelçiliklere yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kaan Esener merkezde görevlendirildi.

Merkezde görevli Genel Müdür Yardımcısı Elçi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney  Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.

Katar nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Demirok merkezde  görevlendirilirken, Cidde Başkonsolosu Fikret Özer ise Katar nezdinde Türkiye  Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak tayin edildi.

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