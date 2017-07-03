Büyükşehir Belediyesi'nden İspark açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2005 yılında kurduğu ve son günlerde tartışmaların odağında bulunan İSPARK'ın kar amacı güdülmeden kurulduğu ifade edildi.
Yapılan teknik inceleme ve denetimler sonucu, görevini suiistimal edip, şirketi 819 bin lira zarara uğrattığı gerekçesiyle 21 personelin iş akitlerini feshettiklerini, kuruluşundan bu yana kayıt dışı 2 milyar lirayı ekonomiye kazandırdıklarını belirten İSPARK, yaptığı açıklamada, personelin silmeye çalıştığı tüm veriler, merkezi veri tabanına kayıtlı olduğundan, şirketin uğradığı tüm zarar ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edileceğine dikkat çekilip, hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.
İstanbul’da niteliksiz işletmeciliği yani değnekçiliğe son vermek için kurulan İSPARK, 2 bin 350 personeli ile çeşitli hizmet dallarında faaliyet gösteriyor.
Son günlerdeki iddialar üzerine İSPARK tarafından yapılan açıklamada, suiistimal olayına adı karışan ve işten çıkartılan 21 personel ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve olayın yargıya intikal ettiğine de dikkat çekildi.
İSPARK KAR AMACI GÜTMÜYOR, HİÇBİR ZAMAN ZARAR ETMEDİ
Açıklamada, İSPARK’ın zarar ettiği yolundaki iddialara açıklık getirip, özetle şöyle dedi:
“Hizmet odaklı kurulan ve kar amacı gütmeyen İSPARK buna rağmen kuruluşundan bugüne kadar hiçbir zaman zarar etmemiştir. İSPARK her ay cirosunun yüzde 25’ini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kira payı olarak ödemekte.
İSPARK İBB’ye, 2012 yılında 44 milyon 920 bin, 2013 yılında 48 milyon 925 bin, 2014 yılında 57 milyon 238 bin, 2015 yılında 68 milyon 473 bin, 2016 yılında 69 milyon 265 bin ve 2017 yılının ilk altı ayında 32 milyon 281 bin lira ödeme yaptı.
İSPARK kuruluşundan bugüne yani 12 yılda İBB’ye toplam 483 milyon 452 bin TL ödeme yaptı. İBB de bu paranın belirli bir oranını nüfuslarına göre ilçe belediyelerine dağıtmakta.
Kuruluşundan günümüze yaklaşık 2 milyar lirayı kayıt dışı çalışanlardan alarak ekonomiye kazandıran İSPARK, vergi ve personel giderinin yanında birçok yatırıma da imza attı.
DEĞNEKÇİLERİ ENGELLEMEK ADINA ZARARI GÖZE ALDI
Bu rakamlar İSPARK’ın zararda değil karda olduğunu ortaya koymakta. Ayrıca İSPARK birçok cadde ve sokakta, değnekçilerin orada bulunmasını engellemek ve kamu yararına işlem yapmak amacıyla faaliyet göstermekte. İSPARK bu noktalarda zararı göze alarak sosyal fayda üretmekte. Yine bazı sosyal alanlarda İSPARK kar amacı gütmediği için zararına da olsa, vatandaş yararına hizmet etmekte.
Hürriyet
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