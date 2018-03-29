Büyüme rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında 7.4 büyüdüğünü açıkladı. TÜİK, 2017 yılında kişi başı milli gelirin 10 bin 597 dolar olduğunu duyurdu.
*Tarım sektörü 2017'de yüzde 4.7 büyüdü.
*TÜİK, 2017 birinci çeyrek için daha önce yüzde 5.3 olarak açıkladığı büyümeyi 5.4 olarak revize etti.
*Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL oldu.
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