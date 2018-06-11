Facebook Twitter Rss

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı.10407
  • Giriş : 11.06.2018 / 10:17:00

Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ekonomiye dair kritik açıklama geldi. Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, yılın ilk çeyreğinde yüzde 21,9 arttı.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 arttı.

TRT

Şenol Güneş: Kampa bile gelmesin!

Mert Fırat-İdil Fırat ilişkisine babadan onay

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Maliye Bakanlığı personel alacak

Maliye Bakanlığı personel alacak

Maliye Bakanlığı, toplam 500 vergi müfettişi alacağını duyurdu.

Dolar haftaya böyle başladı!

Dolar haftaya böyle başladı!

Dünya gündemi ve piyasalardaki son hareketlilik ile dolarda düşüş yaşanıyordu.

 

Hint devi, Türk şirketi bünyesine kattı!

Hint devi, Türk şirketi bünyesine kattı!

Dünyanın en büyük otomobil ve motosiklet aydınlatma ve elektrik aksam üreticilerinden biri olan Varr

IMF ile 50 milyar dolarlık kredi anlaşması!

IMF ile 50 milyar dolarlık kredi anlaşması!

Pesodaki değer kaybı nedeniyle geçen ay kredi talebinde bulunan Arjantin hükümeti ile IMF heyeti mut

 

Bakan'dan yeniden yapılandırma müjdesi

Bakan'dan yeniden yapılandırma müjdesi

AK Parti hükümetinden, borçlu vatandaşlara güzel haber geldi.

Hükümetten enflasyon yorumu

Hükümetten enflasyon yorumu

AK Parti hükümetinden enflasyon rakamları ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya