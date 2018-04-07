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Buz hokeyi kafilesi kaza yaptı: 14 kişi öldü

Buz hokeyi kafilesi kaza yaptı: 14 kişi öldü.32976
  • Giriş : 07.04.2018 / 13:56:00

Kanada'da Humboldt Broncos buz hokeyi takımı kaza geçirdi.

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Kanada'da Humboldt Broncos buz hokeyi takımı korkunç bir kaza geçirdi. Takım oyuncularını taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel medyadaki habere göre, polis yetkilileri Saskatchewan eyaletine bağlı Tisdale kentinin kuzeyinde Humboldt Broncos buz hokeyi takımı üyelerini taşıyan otobüsle bir kamyonun çarpışması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yetkililer, 28 kişinin bulunduğu otobüsteki diğer 14 kişinin hastaneye götürüldüğünü ifade ederek, tedavi altına alınanlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

BAŞBAKAN TRUDEAU'DAN AÇIKLAMA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunarak, "Ailelerinin neler yaşadığını tasavvur edemiyorum, kalbim bu korkunç trajediden etkilenen herkesle" ifadelerini kullandı.

NTV

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