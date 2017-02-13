Buz hokeyi karşılaşmasında üzücü sonuç: 42-0
Erzurum'da düzenlenen EYOF 2017 Kış Oyunları bütün hızıyla devam ederken, madalyaları toplamaya başlayan Türkiye'yi temsiz eden sporcularımız, buz hokeyi maçında üzdü.
Buz Hokeyi Arena'da oynanan karşılaşmaya kış sporlarının başarılı ülkesi Rusya hızlı başladı. Maçın ikinci dakikasında ilk golünü atan ekip ilk devreyi 15-0 önde kapattı.
İkinci devrede Rusya baskısını iyice arttırarak son devreye 27-0 önde girdi.
Üçüncü devrede Rusya organize ataklarına devam ederek karşılaşmayı 42-0 kazandı.
Maçın sonunda Türkiye Milli Takımı adına en iyi oyuncu Fahri Celepli seçilirken Rusya en iyi oyuncusu 30 numaralı formasıyla Makar Chufarov oldu.
Karşılaşmayı izlemeye gelen sporseverler Türkiye Milli Takımı'nı uzun süre alkışladı.
DİĞER HABERLER
Galatasaray'da Riekerink dönemi bitti!
Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılması konusunda karara varıldı.
Hamzaoğlu: Muslera yan topa çıkamıyor
Hamzaoğlu, Galatasaray'ın durumu hakkında çarpıcı sözler sarfetti.
Ve Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı!
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig şampiyonunu açıkladı.
Riekerink'ten açıklama: Takımın boyu kısa
Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
M. Başakşehir'e Kasımpaşa deplasmanında şok!
Liderlik yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanında bozguna uğradı.
Ricarda Quaresma sosyal medyada coşturdu!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarı