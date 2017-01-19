ByLock'çı 95 asker yakalandı
Emniyet birimlerinin FETÖ ile mücadelesi devam ederken, ByLock kullananlar da deşifre olmaya devam ediyor.
FETÖ’nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 243 kişiden 95’i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün şifreli haberleşme programı olan "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında 8 albay, 3 yarbay, 11 binbaşı ve 11 yüzbaşının bulunduğu 243 TSK personelinden 95’i yakalandı.
İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı kararla 54 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde de aramalar yapıldığı öğrenildi.
DAHA ÖNCE 315 RÜTBELİ ASKER TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 astsubay olmak üzere toplam 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351’i yakalanmıştı. Bunlardan 315’i çıkarıldıkları sulh ceza hakimlikleri tarafından tutuklanmıştı. Aralarında "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalananlarında bulunduğu 36 kişi ise serbest bırakılmıştı.
CNNTÜRK
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