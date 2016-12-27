ByLock'çu askerlere yeni operasyon
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 45 muvazzaf askere operasyon düzenlendi.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock'u kullandıkları iddia edilen isimler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü, Mesut Erdinç Bayhan ve Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli çeşitli rütbedeki 45 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılığın verdikleri gözaltı kararı ve Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kararı üzerine sabah saatlerinde harekete geçti. Yarbay, Kurmay Binbaşı, Yüzbaşı, Üstteğmen ve çeşitli rütbelerdeki astsubaylardan oluşan şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.
Başsavcılık geçtiğimiz günlerde TSK'daki ByLock kullanıcısı 543 askere yönelik başlattığı operasyon kapsamında 59 ilde gözaltı işlemleri uygulamış, toplam 320 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 45 subay ve astsubayın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Server'ı çökertilen kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları belirlenmiş, bir bölümünün ise kırmızı listede olduğu anlaşılmıştı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cüler temizlenene kadar operasyonu sürdürme kararlılığında...
SABAH
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