ByLock kullanıcısı 17 kişi gözaltına alındı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda 17 emniyet mensubu gözaltına alındı. Gözaltına alınan polis memurlarının ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 emniyet mensubu gözaltına alındı.FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen emniyet personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında gözaltına alınan aralarında çeşitli rütbelerde polislerin de bulunduğu 17 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.
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