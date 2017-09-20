Facebook Twitter Rss

Bylock listesine 31 bin kişi girdi

Bylock listesine 31 bin kişi girdi.10966
  • Giriş : 20.09.2017 / 08:04:00

EGM, FETÖ'nün iletişim sistemi ByLock'un listesine 31 bin kişinin daha girdiğini belirledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın şifreli iletişim sistemi olan ByLock kullanıcı olan 31 bin kişiyi daha listeye aldı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından incelenen sistemde kullanıcılara ait kimlik numarasını temsil eden yeni "ID" numaraları tespit edildi. 31 bin kişiye ait olduğu belirtilen bu numaralara ait 1 buçuk milyon mesaj ortaya çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde 31 bin kişilik listeyi Ankara Başsavcılığına gönderecek. ByLock'la ilgili soruşturma kapsamında soruşturma dosyalarına konulması için bugüne kadar 18 milyon mesajın deşifre edildiği ancak 1 milyon civarındaki mesajın ise kendi içinde kriptolandığı için henüz çözülemediği ortaya çıkmıştı. Kriptolu mesajların örgütün içinde kilit görevlerde yer alan isimler tarafından atıldığı belirlenmiş, buna ilişkin çalışmaların ise devam ettiği bildirilmişti. Ağustos 2014'ten, Ocak 2016'ya kadar örgüt tarafından kullanılan sistemde bulunan on milyonlarca mesajın tasnif edildiği ve ortaya çıkarılan "ID" numaraları ile eşleştirme yapıldığı vurgulandı. Derinleştirilen çalışmalar sonucunda, kriptolu sistem içinde kullanıcı kimliklerini temsil eden 31 bin "ID" numarasının tespit edildiği belirtildi. Bu "ID" numaraları üzerinden yapılan yazışmalar da deşifre edildi. Örgüt içi talimat ve konuşmaların yer aldığı yazışmalara ilişkin 1 Milyon 500 bin adet mesaja ulaşıldı. Bilişim ekibinin atılan ID numarası, kullanıcı kimlik numarası v e atılan mesajların eşleştirmesi konusunda titiz bir tarama sürecini yürüttüğü belirtildi.

Mükerrer mesaj ve ID numaralarının olmamasına için yoğun bir çaba sarf eden bilişim uzmanlarının son şeklini vereceği 31 bin kişilik Bylock listesini önümüzdeki günlerde Başsavcılığa göndereceği bildirildi. İçinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların bulunduğu listenin Başsavcılığa ulaştıktan sonra ilgili illere gönderilerek, soruşturma dosyalarına konulacağı vurgulandı. Daha önce MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak yaptığı çalışmalar sonucunda 102 bin kişilik liste 81 İl başsavcılıklarına gönderilmişti.

SABAH

Erdoğan'dan üniversite sınavı yorumu

Barzani'ye yaptırımlar masada!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Balıkesir'de 2 yolcu minibüsü çarpıştı!

Balıkesir'de 2 yolcu minibüsü çarpıştı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kazada 41 kişi yaralandı.

NATO toplantısında FETÖ gerilimi

NATO toplantısında FETÖ gerilimi

NATO'nun ABD'de yapılan toplantısında FETÖ gerilimi yaşandı.

 

Barzani'ye yaptırımlar masada!

Barzani'ye yaptırımlar masada!

Türkiye, Mesut Barzani ile ilgili yaptırımları masaya döktü.

Altan Kardeşler tutuklu kalacak

Altan Kardeşler tutuklu kalacak

Mehmet ve Ahmet Altan kardeşlerin ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu isimlerin tutukluluklar

 

Mersin'de 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü.

Hatay'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

Hatay'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

Hatay'da 200 polisle dev bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya