Bylock listesine 31 bin kişi girdi
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın şifreli iletişim sistemi olan ByLock kullanıcı olan 31 bin kişiyi daha listeye aldı.
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından incelenen sistemde kullanıcılara ait kimlik numarasını temsil eden yeni "ID" numaraları tespit edildi. 31 bin kişiye ait olduğu belirtilen bu numaralara ait 1 buçuk milyon mesaj ortaya çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde 31 bin kişilik listeyi Ankara Başsavcılığına gönderecek. ByLock'la ilgili soruşturma kapsamında soruşturma dosyalarına konulması için bugüne kadar 18 milyon mesajın deşifre edildiği ancak 1 milyon civarındaki mesajın ise kendi içinde kriptolandığı için henüz çözülemediği ortaya çıkmıştı. Kriptolu mesajların örgütün içinde kilit görevlerde yer alan isimler tarafından atıldığı belirlenmiş, buna ilişkin çalışmaların ise devam ettiği bildirilmişti. Ağustos 2014'ten, Ocak 2016'ya kadar örgüt tarafından kullanılan sistemde bulunan on milyonlarca mesajın tasnif edildiği ve ortaya çıkarılan "ID" numaraları ile eşleştirme yapıldığı vurgulandı. Derinleştirilen çalışmalar sonucunda, kriptolu sistem içinde kullanıcı kimliklerini temsil eden 31 bin "ID" numarasının tespit edildiği belirtildi. Bu "ID" numaraları üzerinden yapılan yazışmalar da deşifre edildi. Örgüt içi talimat ve konuşmaların yer aldığı yazışmalara ilişkin 1 Milyon 500 bin adet mesaja ulaşıldı. Bilişim ekibinin atılan ID numarası, kullanıcı kimlik numarası v e atılan mesajların eşleştirmesi konusunda titiz bir tarama sürecini yürüttüğü belirtildi.
Mükerrer mesaj ve ID numaralarının olmamasına için yoğun bir çaba sarf eden bilişim uzmanlarının son şeklini vereceği 31 bin kişilik Bylock listesini önümüzdeki günlerde Başsavcılığa göndereceği bildirildi. İçinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların bulunduğu listenin Başsavcılığa ulaştıktan sonra ilgili illere gönderilerek, soruşturma dosyalarına konulacağı vurgulandı. Daha önce MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak yaptığı çalışmalar sonucunda 102 bin kişilik liste 81 İl başsavcılıklarına gönderilmişti.
SABAH
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