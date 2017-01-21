ByLock soruşturmasında flaş gelişme
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik başlatılan soruşturmada örgütün haberleşmek için ByLock'u kullandığı ortaya çıkmıştı. 48 ilde başlatılan baskınlarda 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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