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ByLock soruşturmasında flaş gelişme

ByLock soruşturmasında flaş gelişme.7841
  • Giriş : 21.01.2017 / 14:00:00

Ankara'da ByLock soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik başlatılan soruşturmada örgütün haberleşmek için ByLock'u kullandığı ortaya çıkmıştı. 48 ilde başlatılan baskınlarda 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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