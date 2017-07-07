Facebook Twitter Rss

ByLock'tan 39 kişi adliyeye sevk edildi

ByLock'tan 39 kişi adliyeye sevk edildi.17239
  • Giriş : 07.07.2017 / 11:31:00

Kayseri'de FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen şahıslara operasyon düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı oldukları ve örgütün iletişim sistemi olan ByLock'u kullandıkları iddiası ile Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 104 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, zanlılardan 67'si gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkmıştı.

TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu İstanbul'a girdi!

Trump ile Putin yüz yüze görüşecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hamile kadına tecavüz edip, öldürdüler

Hamile kadına tecavüz edip, öldürdüler

Suriyeli kadına tecavüz ettiler, sonrasında küçük çocuğu ile kadını vahşice öldürdüler.

TMSF'nin yeni başkanı belli oldu

TMSF'nin yeni başkanı belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yeni başkanı belli oldu.

 

Malatya'da korkutan yangın: 20 yaralı

Malatya'da korkutan yangın: 20 yaralı

Malatya'da bodrum katında çıkan yangında 20 kişi yaralandı.

CHP yürüyüşünde 1 kişi daha fenalaştı

CHP yürüyüşünde 1 kişi daha fenalaştı

CHP'nin Adalet Yürüyüşü sırasında 1 kişi daha fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

 

Hükümetten Suriyeliler konusunda uyarı

Hükümetten Suriyeliler konusunda uyarı

AK Parti hükümetinden Suriyeli mültecilerle ilgili açıklama geldi.

Kocasakal: Atatürk düşmanlarıyla yürümem

Kocasakal: Atatürk düşmanlarıyla yürümem

Ümit Kocasakal, CHP yürüyüşü ile ilgili sert sözler sarfetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya