ByLock'tan 39 kişi adliyeye sevk edildi
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı oldukları ve örgütün iletişim sistemi olan ByLock'u kullandıkları iddiası ile Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 kişi adliyeye sevk edildi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 104 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, zanlılardan 67'si gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkmıştı.
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